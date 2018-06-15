CS HEBT CARREFOUR AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 16,0 (15,9) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 7,80 (14,30) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 90 (87) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2150 (2050) CHF - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 750 (730) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 278 (290) CHF - 'BUY'MAINFIRST SENKT IAG PENCE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 505 (475) EUR - 'SECTOR PERFORM' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 105 (106) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR GERRY WEBER AUF 5,50 (6,00) EUR - 'REDUCE'DEUTSCHE BANK HEBT K+S AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 25 (18) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LINDE Z.U.E. AUF 245...Den vollständigen Artikel lesen ...