Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6) will die Dividende um 8 Prozent auf 0,80 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,74 Euro) anheben. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main ab. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 41,39 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,93 Prozent. Die Deutsche Wohnen erzielte im ersten Quartal ...

