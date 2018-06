Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

KI: Der Warenkorb, der mitdenkt(press1) - 15. Juni 2018 - Neue "Predictive Basket"-Technologie von FACT-Finder sagt komplette Einkaufsliste vorher - Machine Learning macht dasjetzt möglich.Milch, Spülmittel, Vitamintabletten: Wer Lebensmittel, Drogeriewaren oderMedikamente im Internet einkauft, braucht solche Produkte normalerweiseregelmäßig - und in bestimmten Abständen. Diese alltäglichen Dinge aberimmer wieder aufs Neue im Shop zu suchen und einzeln in den Warenkorb zulegen, ist nicht nur nervtötend, sondern auch zeitaufwändig: EinerUntersuchung der Jatuso GmbH zufolge dauert es länger, den Samstagmorgen-Familieneinkauf online zu erledigen als zum Supermarkt zu fahren. Vielpraktischer wäre es da doch, wenn ein mitdenkender und lernfähigerelektronischer Helfer die entsprechende Einkaufsliste jederzeittagesaktuell zusammenstellt.Genau hier setzt Predictive Basket, der vorausschauende Warenkorb, vonFACT-Finder an. Der elektronische Helfer stellt automatisch die aktuelleEinkaufsliste für jeden Kunden zusammen. Er lernt die Gewohnheiten undweiß, welcher Artikel wann gebraucht wird. Statt lange zu suchen, ziehtder Kunde dann seine Wunschprodukte einfach von der Vorschlagsliste in denWarenkorb, und der Einkauf ist im Handumdrehen erledigt.Predictive Basket errechnet, welche Artikel heute voraussichtlich benötigtwerden, indem die Technologie mittels künstlicher Intelligenz aus dembisherigen Verhalten jedes einzelnen Kunden und auch aller anderen Kundenlernt. FACT-Finder hat das Verfahren zum Patent angemeldet.Nicht "einkaufen", sondern "haben wollen"Die Notwendigkeit dieses neuen Ansatzes liegt auf der Hand, wenn man dieErgebnisse zweier Forscher betrachtet, die das Verhalten der Käuferanalysiert haben. Prof. Barry Schwartz zeigte in "The Problem of Choice",dass Menschen mit zu vielen Möglichkeiten nicht nur weniger kaufen,sondern auch weniger glücklich mit ihrem Kauf sind als diejenigen, dienicht so viel Auswahl hatten. Prof. Hans Baumgartner von der Penn StateUniversity präsentiert den Baumgartner-Würfel mit drei Dimensionen vonKaufentscheidungen. Das Einkaufen von Lebensmitteln passt in den Subcube"low involvement, planned, needed". Diese Art von Produkten wollen Kundennicht "einkaufen"; sondern einfach "haben". Die neue vorausschauendeTechnologie von FACT-Finder erfüllt die Anforderungen beider Forscher."Bisher haben wir mit Machine Learning meist nur das Gewohnte bessergemacht", so Carsten Kraus, CEO von FACT-Finder. "Die neuen Technologienermöglichen aber auch, grundlegende Herangehensweisen anders zu denken -das haben wir hier getan. Mit dem Predictive Basket machen wir den Online-Supermarkt für Stammkunden radikal bequemer als den Offline-Einkauf. Dazugleich auch die Logistik aufholt, ist jetzt alles bereit für denkompletten Umbau des Lebensmittel-Einzelhandels".Auch im B2B-Shop eine große HilfeOft müssen Einkäufer immer wieder die gleichen Produkte beschaffen undmöchten nicht jedes C-Teil einzeln suchen. In diesem Fall ist es vongroßem Vorteil, wenn ein B2B-Online-Shop sofort die aktuell benötigtenProdukte vorschlägt. Der Einkäufer schiebt sie dann nur noch per Drag-and-Drop in den Warenkorb.Mehr Infos hier: http://www.fact-finder.de/blog/6-shop-funktionen-die-jeder-einkaeufer-brauchtÜber FACT-FinderFACT-Finder - eine Technologie der Omikron Data Quality GmbH - ist dieeuropaweit marktführende E-Commerce-Software für Produktsuche, Navigation,Merchandising, Personalisierung und Recommendation. Sie wird sowohl vonHandelsketten wie Media Markt, Lidl und OBI genutzt als auch von OnlinePure Playern wie Mytheresa und Bergfreunde. International kommt FACT-Finder in mehr als 1.600 Shops zum Einsatz. FACT-Finder differenziert sichdurch eigene Algorithmen-Forschung und hält eine Anzahl Patente.Predictive Basket wurde ebenfalls zum Patent angemeldet.Pressekontakt:Dr. Burkhard Schäfer, PressesprecherE-Mail: mailto:burkhard.schaefer@omikron.netTel. 07231 / 12597-201Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 04:10 ET (08:10 GMT)