Gold schürfen mit Agnico Eagle, Turnaround-Spekulation mit Bilfinger, viel Kursfantasie bei Pharmahersteller Mylan und harter Franken-Zins von Maschinenbauer Georg Fischer. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Agnico Eagle Mines - Jede Menge Gold im Gestein

Überirdisches Gold in Form von Barren und Münzen kann im Preis schwanken, ist aber bereits gefördert und weist somit keine operativen Risiken auf. Gold im Boden muss dagegen erst noch gefördert werden. Und auf dem Weg nach oben lauern mitunter Risiken für einen Goldförderer. Entscheidend ist vor allem, wo sich dessen Minen befinden. In einigen Ländern in Afrika und Südamerika besteht latent das Risiko, dass Minen verstaatlicht werden. Das Minen- und Projektportfolio des kanadischen Goldkonzerns Agnico Eagle Mines befindet sich in Ländern, wo die Eigentumsrechte von Bergbaufirmen respektiert werden. Die Kanadier betreiben insgesamt acht Minen in Kanada, Mexiko und Finnland. Sämtliche Minen arbeiteten profitabel, bei Gesamtkosten je geförderter Unze, die einschließlich bestandswahrender Investitionen zuletzt 889 Dollar betrugen.

In diesem Jahr wird die Fördermenge voraussichtlich 1,53 Millionen Unzen betragen. Agnico Eagle hat Zugriff auf Reserven von 20,6 Millionen Unzen Gold. Der Goldgehalt dieser Reserven liegt bei 2,45 Gramm pro Tonne, gegenüber 1,07 Gramm im Branchendurchschnitt. Wenn 2019 zwei neue Goldbergwerke im kanadischen Nunavut planmäßig den Betrieb aufnehmen sollten, wird die Fördermenge auf zwei Millionen Unzen springen. Die Kapitalausgaben werden sich von da an spürbar verringern.

Steigende Fördermengen bei geringeren Kapitalausgaben werden dann wieder für positive freie Mittelzuflüsse sorgen. Agnico Eagle verfügte zuletzt über 465 Millionen Dollar Liquidität bei Verbindlichkeiten von 1,4 Milliarden Dollar.

Aktientipp 2: Mylan - Warum die Aktie um 50 Prozent steigen sollte

Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA gibt dem US-Pharmakonzern Mylan grünes Licht, eine Kopie von Neulasta auf den Markt zu bringen. Neulasta ist ein Milliardenmedikament, das in der Krebsbehandlung eingesetzt wird. Für Advair, das wichtigste Asthmamittel des Pharmaherstellers Glaxo, wird Mylan wahrscheinlich im Sommer ein Nachahmermedikament herausbringen. Und zusammen mit dem Mischkonzern 3M arbeitet Mylan an einer Kopie des Asthmasprays Symbicort.

Viel versprechende News wie diese kann Mylan gebrauchen. Noch immer leidet der US-Generikahersteller, der seinen steuerlichen Sitz in den Niederlanden hat, unter den Nachwehen der Diskussion um sein Kernprodukt, die Allergiespritze Epipen. Politiker aller Couleur hatten im US-Wahlkampf 2016 deren Preisgestaltung angeprangert. Das US-Justizministerium warf Mylan vor, mit Tricks Rabatte zu vermeiden. In der Folge gingen die Umsätze mit Epipen zurück, und Mylan-Aktien verloren bis zu zehn Milliarden Dollar Börsenwert. Außerhalb der USA jedoch hatte die Debatte um Epipen nie eine so große Bedeutung - und hier macht Mylan zwei Drittel seines Umsatzes. In Europa wie auch weltweit wächst Mylan derzeit im hohen einstelligen Bereich. Mit seinen insgesamt 7500 Generika, eigenen Medikamenten und frei verkäuflichen Arzneimitteln dürfte Mylan in diesem Jahr mehr als zwölf Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Selbst bei einer im Branchenvergleich vorsichtigen, zweieinhalbfachen Bewertung ergäbe das einen fairen Börsenwert um 30 Milliarden Dollar. Für die Aktie wäre dies ein Potenzial ...

