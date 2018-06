Während die Aktie des deutschen im TecDAX gelisteten Biotech-Unternehmens MorphoSys gerade von einem mehrjährigen Hoch zum nächsten steigt, droht die Aktie des deutschen, im TecDAX gelisteten Biotechunternehmens MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) durch die letzte Haltelinie zu rutschen, die sie aus charttechnischer Sicht vor einem erneuten, kräftigen Abwärtsimpuls bewahren könnte. Dabei haben beide Unternehmen eines gemein: sie operieren derzeit in den roten Zahlen.

Bei MorphoSys schätzt man, dass der Verlust im Jahr 2018 etwa viermal höher liegen dürfte als der Umsatz. Bei MediGene rechnet man mit dem zweieinhalbfachen. Aber MediGene fällt, MorphoSys steigt. Wieso? Nun ist es schon so, dass MorphoSys größer und breiter aufgestellt ist. Aber so wirklich eingängig ist es dennoch nicht, dass sich diese beiden Aktien speziell seit Februar sehr gegenläufig entwickeln. Bis man sich besinnt, was die treibende Kraft bei Aktien ist, bei denen man ein "billig" und "teuer" nicht realistisch ermitteln kann, weil ein Kurs/Gewinn-Verhältnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...