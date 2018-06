Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Partizipation": Als ihre wichtigste Produktemission in diesem Bereich gibt HSBC das Partizipationszertifikat auf Brent Crude Future (Kontrakt Dez 18, ISIN DE000TD7BFG2) an. Der langfristige Rohstoffanleger steht meist vor dem Problem der nicht abzuschätzenden Rolleffekte auf das Produkt. "Zu Jahresende 2016 haben wir die flache Brent Crude-Forwardkurve genutzt, um das Partizipationszertifikat auf den Brent Crude Future (Dez 18 Kontrakt) aufzulegen", so HSBC. Bei Emission entsprach der Preis dem aktuellen Spot und bis...

