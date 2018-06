»In vielen Betrieben haben Mitarbeiter tolle Ideen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Mit dem Präventionspreis wollen wir zum Nachahmen anregen und Impulse für eigene Ideen und Maßnahmen geben«, erklärt Johannes Tichi, Vorsitzender der Geschäftsführung der BG ETEM.

Von Technik bis Gesundheitsschutz

Auf der Bühne präsentierten die Vertreter der prämierten Unternehmen Verbesserungen in sehr unterschiedlichen Bereichen: Die Firmen Christiansen Print GmbH aus Ilsenburg in Sachsen-Anhalt und Bürkert Werke GmbH & Co. KG aus Ingelfingen (Baden-Württemberg) wurden für Verbesserungen technischer Details ausgezeichnet. Die innogy SE (Essen) und Koyo Bearings Deutschland GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Halle ...

