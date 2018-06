"Im Mittelpunkt unserer Packright Centre Workshops steht für uns die Frage, was unser Kunde mit der perfekten Display- oder Verpackungslösung erreichen kann", erklärt Philip Bautil, Managing Director Central Europe bei DS Smith, im Rahmen der feierlichen Eröffnung. "Unser Ziel ist es, am Ende des meist eintägigen Workshops eine konkret umsetzbare Lösung zu haben, welche alle Anforderungen des Supply Cycles unserer Kunden erfüllt. So erreichen wir für unsere Kunden mehr Umsatz, senken deren Risiken und reduzieren Kosten entlang der Supply Chain."

Erich Schmidt, Manager des neuen PackRight Centres in Nördlingen, ergänzt: "Wir hatten bereits vor der offiziellen Eröffnung die ersten Kunden-Workshops und die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Durch die interdisziplinären Teams decken wir unterschiedliche Bereiche des Supply Cycles ab. Unsere Kunden haben ...

