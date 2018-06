EOS war der bisher wahrscheinlich größte und längste ICO (Initial Coin Offering) aller Zeiten. Über ein Jahr lang wurden sogenannte ERC20-Token (basierend auf der Ethereum-Blockchain) in einem Auktionsverfahren veräußert und so rund 4 Mrd. US-Dollar eingenommen. Aber EOS hielt letztlich Wort und startete seine Blockchain zum geplanten Termin. Dies ging einher mit einem sogenannten Token Swap und der neue EOS-Token konnte anschließend auch deutlich zulegen, fiel aber in den letzten Tagen im Zuge ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...