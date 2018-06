Hecla Mining ist in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden. Die Aktie befindet sich indes noch immer im Aufwärtstrend, der an Grenzen stößt. Es wird spannend, so die Meinung von charttechnischen Beobachtern mit Blick auf die aktuelle Konstellation. Denn: Die Aktie ist gestartet bei 2,64 Euro und konnte seit Mitte März immerhin 80 Cent oder mehr als 25 % aufsatteln. Daher ist ein Aufwärtstrend zu konstatieren. Oberhalb von 3,60 Euro dann könnte die Aktie sogar einen neuen Rekordlauf ... (Moritz von Betzenstein)

