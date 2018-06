Der kontinuierliche Luftaustausch spielt gerade in gut gedämmten Gebäuden eine wichtige Rolle. Die Wohnungswirtschaft ist dringend darauf angewiesen, ausgefeilte Lösungen einzusetzen, die sicher vor Schimmelbildung und damit vor gesundheitlichen Gefahren und Schäden an der Bausubstanz schützen. Das Elektrohandwerk ist hier ein willkommener Partner und liefert geeignete Lösungen. Neuheiten hierfür gab es auf der diesjährigen Leitmesse Light + Building zahlreiche zu sehen.

So stellte Maico die dezentralen Lüftungsgeräte Duo mit effektiver Wärmerückgewinnung vor (Bild 1). Diese eignen sich für kleine und mittlere Wohneinheiten sowie für Büro- und Praxisräume bis 60??m2 Fläche. Die Geräte sorgen für gute Luft, indem sie den Raum - oder je nach Lüftungssituation auch zwei Räume - kontinuierlich be- und entlüften. Dabei bietet sich Duo sowohl für Neubauten als auch den nachträglichen Einbau an.

Das System befördert feuchte und verbrauchte Luft ins Freie während gleichzeitig frische und bei Bedarf vorerwärmte Luft gefiltert nachgeführt wird.

Die Technik sorgt dabei für maximalen Mehrwert - unter anderem durch die außergewöhnliche Laufruhe der Kompaktgeräte und dem wärme- sowie feuchteübertragenden Enthalpie-Wärmetauscher, der bis zu 92?% Wärmerückgewinnung möglich macht. In Kombination mit den modernen EC-Gleichstrommotoren sind die Kompaktgeräte dabei so effizient, dass sie in die Energieeffizienzklasse A eingestuft sind.

Verfügbar sind zwei Gerätevarianten zur individuellen Be- und Entlüftung eines Raumes bzw. zur Belüftung eines Raumes und Entlüftung eines zweiten Raumes. Dank der einfachen und schnellen Montage kann viel Zeit und Geld gespart werden: Es sind keine bzw. kaum Rohrleitungen zu verlegen, ein Kondensatablauf ...

