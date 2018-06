Moderne Büroräume in zentraler Lage sind begehrt, besonders bei Unternehmen und Institutionen mit viel »Laufkundschaft«. In vielen Innenstädten zeugen zahlreiche Neubauten und große Bauprojekte vom vorhandenen Bedarf, der aus der guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland entsteht. Viele Unternehmen wachsen, und die Konsequenz einer steigenden Mitarbeiterzahl ist eine räumliche Vergrößerung.

In Paderborn ist Anfang des Jahres am Liboriberg ein modernes Büro- und Wohngebäude fertiggestellt worden (Bild 1). Die Adresse ist prominent, das Grundstück liegt am Eingang zur Innenstadt, der Dom ist in Sichtweite.

Seit Mitte der 1990er befindet sich die Steuerberatungssozietät Krukenmeier und Partner an dieser Adresse. Um den Bedarf an größeren Räumlichkeiten zu decken, hatte sich Rainer Krukenmeier entschieden, das vorhandene Gebäude sowie das Nachbarhaus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, dessen Büros modernen Anforderungen entsprechen. 700?m2 des insgesamt über 2500?m2 großen Gebäudes nutzt die Kanzlei mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - darunter fünf Steuerberater - selbst.

Architektonisch passt sich das Gebäude seiner Umgebung an. Die Höhe und der Fassadenstil orientieren sich an den umliegenden Bauten. Auf vier Etagen stehen Büro- und Gewerberäume zur Verfügung. Dazu kommen ein Staffelgeschoss mit Penthousewohnungen sowie eine Tiefgarage mit über 30 Stellplätzen. Neben der Kanzlei Krukenmeier und Partner befinden sich aktuell unter anderem eine Krankenkasse, eine Bank und ein Forschungsinstitut der katholischen Hochschule NRW im Gebäude.

VRF-Wärmepumpen kühlen und heizen gleichzeitig

Ebenso hochwertig wie das Gebäude sollte dessen technische Ausstattung sein, so der Wunsch des Bauherrn. Dazu gehört die Klimatisierung der Räume, die heutzutage in den meisten gewerblich genutzten Bauten Standard ist. Die astec Klima-Systeme GmbH aus Verl hat 20 Jahre Erfahrung im Kälte-Klima-Bereich und bereits unzählige Anlagen erfolgreich installiert. Zu den Kunden des Familienbetriebs gehören mittelständische Unternehmen und große Konzerne in ganz Deutschland. »Der Fokus des Bauherrn liegt auf der Wirtschaftlichkeit, die Anforderungen an das Klimasystem sind daher modernste Technik und niedrige Betriebskosten«, erläutert Gregor Aufderstroth, Geschäftsführer und Gründer der astec Klima-Systeme GmbH (Bild 2).

Mit seinem Anlagenkonzept hat Aufderstroth die Anforderungen voll erfüllt. »Ich habe ein ...

