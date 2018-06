Luciano Anceschi, Managing Director der italienischen Tria Group in Cologno Monzese, wurde als Präsident wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Michael Baumeister von Brückner Maschinenbau in Siegsdorf. Thorsten Kühmann, Geschäftsführer der VDMA-Fachgemeinschaft Kunststoff- und gummimaschinen in Frankfurt ist der Generalsekretär des europäischen Verbands.

"Die enge Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ist für die Hersteller von Kunststoff- und Gummimaschinen enorm wichtig, wenn es um die Bewältigung zentraler Themen wie Industrie 4.0 oder Circular Economy geht", sagte der neu gewählte Euromap-Präsident Anceschi ...

