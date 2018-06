Längste Zeit schon kommt der deutsche Leitindex nicht vom Fleck. Und ein positiver Impuls war eigentlich auch vonseiten der Geldpolitk in dieser Woche nicht zu erwarten. So hat die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsschraube erneut etwas fester angezogen, weil die Konjunktur in Übersee brummt wie ein frisch geölter Motor eines Formel 1-Wagens. Letzteres ist aber egal, wenn die offensichtliche Botschaft lautet: Die Zinsen steigen.Weil steigende Zinsen Aktien (und nebenbei bemerkt auch Anleihen) im Allgemeinen aber nicht sonderlich gut bekommen, gaben die Kurse nach. Am Donnerstag im Frühhandel gab's auch für den Dax auf die Mütze. Zumal die Fed das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht hat. Zwei weitere Zinsanhebungen sind 2018 geplant.Des Sparers Leid ..."Doch dann kam die EZB und der Dax ist losgerannt", kommentierte Egon Peters ("AL1619"), der das wikifolio "BullenArena" verwaltet, die Lage. "Losgerannt" trifft es dabei schon recht gut. Im Steilflug knackte der deutsche Leitindex die Marke von 13.000 ...

