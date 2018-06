Die Aktie von Pan American Silver ist in den vergangenen Tagen immer stärker geworden. Der Wert könnte aus dieser Sicht bald schon in vollkommen neue Dimensionen vorstoßen. Denn: Es fehlt nicht nicht mehr viel, dann ist das 6-Monats-Hoch 15,71 Euro vom 25. Mai 2018 schon wieder überwunden worden. Dann ist der Weg frei, um zunächst 15,99 Euro vom 5. September 2017 und schließlich auch 19,78 Euro vom 14. Februar 2017 hinter sich zu lassen. Das Potenzial ist also ordentlich. Der steile Kursanstieg ... (Moritz von Betzenstein)

