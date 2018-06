Bluetooth bietet generell einige Vorteile: So verfügt fast jedes Smartphone oder Tablet heutzutage über einen Bluetooth-Chip. So kann man sich einfach per Smartphone mit einer Bluetooth-basierten Gebäudetechnik verbinden, um zum Beispiel Leuchtengruppen zu steuern. Zudem benötigt man mit Bluetooth kein Gateway zur Signalübertragung, wie das z.?B. bei Anbietern der Fall ist, die mit Zigbee arbeiten.

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) schätzt, dass es bis 2020 weltweit mehr als 48?Mrd. internetfähige Geräte geben wird, die zum Großteil mit Bluetooth (BT) ausgestattet sind. Der Markt für Bluetooth-Anwendungen wächst somit stetig.

Bluetooth 5 bringt mehr Flexibilität

Ob ein System im Markt für Smarthome-Anwendungen Erfolg hat, entscheidet sich häufig damit, wie flexibel es eingesetzt werden kann. Hierbei spielen bei drahtlosen Kommunikationstechnologien vier Hauptmerkmale eine wichtige Rolle:

Übertragungsgeschwindigkeit,

Reichweite,

Übertragungssicherheit und

Sicherheit.

Dies wird bei offenen Kommunikationsprotokollen im sogenannten Physical Layer (PHY) definiert. Bluetooth 5 bietet drei PHYs an, um möglichst vielen Anwendungsfällen gerecht zu werden (Tabelle?1).

Der Layer LE 1M (LE = Low Energy) ist bereits aus Bluetooth 4 bekannt und bietet mit 1?Mbit/s ein ausgewogenes Verhältnis von Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite. Für die Anwendung im Smart-Home-Bereich reicht dies heutzutage allerdings nicht aus, da z.B. Türkommunikation mit Audio- und Videoübertragung eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit benötigt. Mit der Einführung des LE 2M als weiteren Physical Layer verdoppelt sich die Übertragungsgeschwindigkeit, und somit lassen sich Türsprechanlagen mit BT ohne großen Aufwand nachrüsten.

Vierfache Reichweite bei gleicher Sendeleistung

Um ...

