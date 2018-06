Dass auch Immobilienfonds nicht immer eine sichere Sache sind, beweist der SEB Immoinvest sehr deutlich. In den Jahren 2010 bis 2018 verlor der Fonds um rund 80 Prozent an Wert, was aber für Kenner nicht überraschend kommt.

Die Savillas FM legte den SEB Immoinvest erstmals im Jahr 1989 auf. Ziel des offenen Immobilienfonds war es, mit dem Investment in ertragsstarke Gewerbeimmobilien in europäischen Regionalzentren sowie Objekten in internationalen Metropolregionen nachhaltige Gewinne ... (Alexander Hirschler)

