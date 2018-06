In der Kalenderwoche 24 vom 11. bis 15. Juni 2018 hat die Crowdinvesting-Plattform Exporo das Angebot für eine Kurzläufer-Anleihe namens "Portfolio Dresden" gestartet. Der Crowd-Bond läuft bis zum 31. Mai 2020 und wird jährlich mit 5,5 Prozent verzinst. Es handelt sich um endfällige Zinsen, die also in vollem Umfang erst mit Rückzahlung des Darlehens ausbezahlt werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 6,0 Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat unterdessen in dieser Woche die zweite Tranche ihrer dritten Anleihe 2017/27 erfolgreich platziert. Das Volumen der zweiten Tranche beläuft sich auf 5,0 Millionen Euro, womit das angestrebte Gesamt-Volumen der nunmehr insgesamt dritten Bildungs-Anleihe von insgesamt 10,0 Millionen Euro vollständig emittiert ist.

Hemdenhersteller ETERNA ist weiter auf Kurs und hat im ersten Quartal 2018 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 24,1% auf 2,8 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 2,3 Millionen Euro). Das Konzernergebnis der ETERNA Mode Holding GmbH erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2018 um 2,7 Millionen Euro, liegt aber immer noch bei minus 0,7 Millionen Euro. Die ETERNA-Anleihe notierte derweil bei starken 110%. Die Timeless Luxury Group gab bekannt, im zweiten Halbjahr 2018 einen sogenannten ICO (Initial Coin Offering) in der Schweiz durchzuführen, um die Eigenkapitalbasis der Gruppe zu stärken. Die Konditionen der Anleihen der Timeless Homes GmbH und der Timeless Hideaways ...

