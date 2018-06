Die Profitabilität der Hannover Rück hat sich positiv entwickelt. Nun könnte der Rückversicherer Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen.

Der Rückversicherer Hannover Rück erwägt, die Aktionäre stärker am Gewinn zu beteiligen. "Unsere Profitabilität hat sich in den vergangenen Jahren so positiv entwickelt, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, die reguläre Dividendenausschüttung nach oben anzupassen", sagte der Finanzvorstand ...

