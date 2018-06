Sunrise hielt sein Dividendenversprechen und schüttete 4 SFr je Aktie aus. Das entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 5,1%. Unsere Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit wurden zumindest temporär zerstreut. Durch den Verkauf der Mobilfunksendemasten an ein spanisches Konsortium, der im 3. Quartal zu einem Einmaleffekt in Höhe von 442 Mio SFr führte, wurde die Bilanz gestärkt. Die Nettoverschuldung wurde um 30% auf 1,15 Mrd SFr reduziert. CEO Swantee betonte, dass an der langfristigen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...