VZ-Holding blieb hinter den Erwartungen zurück. Während der Umsatz im abgelaufenen Jahr um 10% auf 260 Mio SFr gesteigert wurde, lag der Gewinn mit rund 87 Mio SFr nur knapp über dem Vorjahreswert. Für die vergleichsweise schwache Gewinnentwicklung war in erster Linie eine unerwartete Steuerrückstellung verantwortlich. VZ räumte aber auch ein, dass der Margendruck anhält. In der Vermögensverwaltung werden Mandate mit pauschaler Verwaltungsgebühr immer beliebter, was zu niedrigeren Transaktionserträgen ... (Volker Gelfarth)

