16. Juni 2018 - 23:45 Uhr - Oder sollte ich nicht doch besser von Interessent sprechen? Egal. Das Interesse an einem steigenden Bitcoin-Preis war offensichtlich. - An den 6.300 USD scheint ganz offensichtlich etwas dran zu sein. Immer dann, wenn der Bitcoin seit dem Tief vom letzten Mittwoch auf die 6.300 USD fiel, gab es einen schönen Pump, der ihn sofort wieder in etwas sicherere Gefilde katapultierte. So auch heute am Samstag und zum zweiten Mal. Den ganzen Tag über bröckelte der Preis des Bitcoins ...

