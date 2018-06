China baut seine dominierende Rolle bei der Produktion von Batterien für E-Autos weiter aus.

Der weltweit größte Hersteller von Lithium-Batterien, "Contemporary Amperex Technology" (CATL), hat einen Höhenflug an der Börse hingelegt. Das berichtet die "Technology Review". Das Unternehmen sammelte rund eine Milliarde Dollar ein, der Kurswert seiner Aktie kletterte um 44 Prozent. Höher darf ein Kursanstieg am ersten Handelstag nach chinesischem Gesetz nicht sein - nach Meinung von Analysten wäre der Anstieg sonst noch höher ausgefallen. Die Marktkapitalisierung von CATL beträgt nun mehr als 13 Milliarden Dollar. CATL produziert pro Jahr Lithium-Batterien mit einer Leistung von 17 Gigawattstunden - mehr als jedes andere Unternehmen. Bis 2020 wollen die Chinesen ihre Leistung auf rund 90 Gigawattstunden verfünffachen. Der Markt für Elektroautos in China soll sich bis 2020 ...

