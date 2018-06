Die in Lüftungsdüsen verbauten Verstellbremsen werden in großen Stückzahlen bei der Klimatisierung von Pkw eingesetzt", erläutert Thomas Siegel, LSR-Experte bei Arburg. "Um eine Hart-Weich-Verbindung zu realisieren, komplettieren wir einen PBT-Vorspritzling mit einer LSR-Komponente. Für diese Anwendung haben wir eine externe zweite Spritzeinheit in Kolbenausführung gewählt. In Verbindung mit einer Kartuschendosierung für bereits gemischtes LSR lassen sich damit auch kleinste Schussgewichte präzise realisieren."

Verstellbremsen aus PBT und LSR

Der elektrische Allrounder 470 A mit 800 kN Schließkraft ist mit einem 8+8-fach-Werkzeug ausgestattet. Mit seiner Spritzeinheit der Größe 70 wird zunächst über einen Heißkanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...