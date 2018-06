DAX - Adieu Aufwärtstrend? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Nach der Rückeroberung der 12.660 Punkte-Marke zog der DAX in der Vorwoche über den Widerstand bei 12.950 Punkten an und bildete damit ein Kaufsignal aus. Dies führte den Index bis an den Widerstandsbereich um 13.204 Punkte. Allerdings stoppte die Rally auf diesem Niveau und der Wert setzte bereits am vergangenen Freitag wieder unter die Unterstützung bei 13.070 Punkten zurück. Im vorbörslichen Handel weitet sich dieser Kursrückgang aus und der DAX erreicht erneut die 12.950 Punkte-Marke. Charttechnischer Ausblick (Stand: 08:25 Uhr): Sollte es den Bullen gelingen, die Unterstützung bei 12.950 Punkten doch noch zu...

