Ob Getränke, Kosmetik oder Food - die Display und Packaging Strategen von DS Smith überzeugten die Fachjury mit Zweitplatzierungen, die emotionalisieren, Markenwelten mit allen Sinnen erlebbar machen und gleichzeitig für effiziente Prozesse in Produktion und Logistik stehen.

Wenn der Kunde zum Rotbäckchen wird

Das 65. Jubiläum seiner Kultmarke Rotbäckchen feierte die Saftkelterei Haus Rabenhorst am Point of Sale mit einer Promotion der besonderen Art: In ausgesuchten Supermärkten konnten sich Shopper fotografieren lassen und noch direkt vor Ort den gekauften Rotbäckchenflaschen mit eigenem Portrait und Namen auf dem Etikett ihre ganz persönliche Note geben. Dreh- und Angelpunkt der interaktiven Promotion war eine 2 m hohe Fotobox aus Wellpappe, die wie ein Passbildautomat funktioniert. Entwickelt und produziert wurde das Konzept von der POS-Marketing Agentur Teamwork und Display- und Verpackungshersteller DS Smith: stabil genug, um das hohe Gewicht von Computer, Touchscreen, Etikettendrucker und Kamera zu tragen. Gleichzeitig schnell auf- und abzubauen. Durch hochwertigee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...