Der Preis für eine Unze Gold in Silber lag zum Ende der Woche hin bei 77,02 Unzen. Seit Erreichen des Verlaufshochs bei 82,60 Unzen zu Anfang April, hat die Gold-Silver-Ratio damit um ca. 7 % nachgegeben. In der Spitze lag das Minus in der vergangenen Handelswoche bei über 8,5 %. Seit April wies der Silberpreis damit eine Outperformance gegenüber dem Goldpreis auf. Das ist grundsätzlich keine schlechte Entwicklung für beide Edelmetallpreise. Doch die Ratio hat in der vergangenen Woche die längerfristige ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...