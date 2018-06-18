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Montag, 18.06.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 582 internationalen Medien

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0,308 Euro		-0,039
-11,24 %
WKN: A1YCMM ISIN: DE000A1YCMM2 Ticker-Symbol: SWVK 
Aktie:
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
SOLARWORLD AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
SOLARWORLD AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,287
0,333
12:55
0,291
0,327
12:21
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
PHOENIX SOLAR AG
PHOENIX SOLAR AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PHOENIX SOLAR AG0,077+4,35 %
SOLARWORLD AG0,308-11,24 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR9,71+1,15 %