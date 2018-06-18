SK last day L&S- Indikation Vipshop 1VPA 9.46 (15.06.) 10.20/ 10.40 8.88% 10:13:23 jd.com 013A 37.30 (15.06.) 40.12/ 40.45 8.00% 10:43:02 PostNL PNL 3.25 (15.06.) 3.46/ 3.46 6.39% 10:43:03 GVC Holdings GVC 11.05 (17.06.) 11.37/ 11.95 5.52% 10:42:51 Evotec EVT 14.56 (15.06.) 15.32/ 15.34 5.31% 10:43:01 Aixtron AIXA 13.14 (15.06.) 12.66/ 12.66 -3.62% 10:42:54 Folli Follie FFGRP 4.80 (24.05.) 4.00/ 5.00 -6.25% 10:39:50 Klondike Gold LBDP 0.17 (15.06.) 0.14/ 0.17 -8.24% 10:41:07 Phoenix Solar PS4 0.07 (15.06.) 0.06/ 0.07 -10.14% 10:35:50 SolarWorld SWV 0.35 (15.06.) 0.27/ 0.31 -15.99% 10:30:22 jd.com 18.06 05:33 Rouman | 923814Value Global Europa & Asien ...Den vollständigen Artikel lesen ...