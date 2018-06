Wenn man nur den Kurswert betrachtet, lief die letzte Woche für Tesla gut: Die Aktien des Elektroautobauers aus den USA legten zu. Von einem Schlusskurs von 342,77 Dollar am vergangenen Dienstag stiegen sie auf einen Schlusskurs von 358,17 Dollar am letzten Freitag. An besagtem Freitag sandte Tesla-Chef Elon Musk jedoch auch eine Art ?Brandmail? an die Mitarbeiter. Laut US-Sender CNBC lobte Musk darin zwar die enormen Fortschritte, die in letzter Zeit bei der Produktion des Model 3 erzielt worden ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...