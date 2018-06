Der Kupferpreis hatte sich noch vor einer Woche mit einer deutlich positiven Entwicklung gezeigt. Genaugenommen gewann er in der besagten Woche um 6,32 %. Damit durchbrach er gleichzeitig den charttechnischen Korrekturtrend. Gründe für diese positive Entwicklung dürften zum einen Chinas Handelsbilanzdaten gewesen sein, aber was noch kurrelevanter ausfiel, waren, mit hoher Wahrscheinlichkeit, Sorgen über eine Angebotsverknappung aufgrund begonnener Tarifverhandlungen in der weltgrößten Kupfermine ... (Kai Rademacher)

