Grund zur Panik gibt es keinen, denn die schrittweise Umstellung ist schon seit zwei Jahren im Gange und auch weit fortgeschritten.

Mit All-IP werden mittelfristig Analog- und ISDN-Verbindungen (Uk0) - zumindest auf der letzten Meile - vollständig verschwinden. Ein Großteil privater Anschlüsse wurde bereits auf ADSL oder VDSL umgestellt.

Private und auch viele Businessanwendungen erfordern aber noch höhere Datenraten, die aktuell in Form von VDSL2-Vectoring- und Glasfaser-Anschlüssen (FTTx/Point-to-Point, GPON) ausgerollt werden.

Verschiedene Anforderungen an die Messtechnik

Gerade die hohen Frequenzen bei VDSL und das Vectoring in einem Kabelbündel an sich erfordern dabei neue messtechnische Ansätze und ein breites Spektrum an Testschnittstellen, das abgedeckt werden muss. Eine schnelle Modemsimulation (»Sync«), welche die wichtigsten DSL-Parameter wie z.?B. Datenrate, Dämpfung und Signal-Rausch-Abstand für Up- und Downstream anzeigt, gibt dabei schnell einen ersten Überblick über die Verfügbarkeit des All-IP-Anschlusses.

Für die nächsten Jahre steht dann eine weitere DSL-Generation in den Startlöchern, All-IP-Anschlüsse wird es in Deutschland dann auch über VDSL2 Profil 35b (35?MHz) und die ultraschnelle G.fast-Technologie (bis zu 106?MHz und mehr) geben, die mit Hilfe des sogenannten TDD-Verfahrens (Zeitmultiplexverfahren) je nach Bedarf das gesamte Frequenzspektrum gleichzeitig für den Up- oder Downstream zur Verfügung stellt.

Zukunftssicherheit in Bezug auf den Glasfaserausbau erhält man durch eine SFP-Schnittstelle (Small Form-factor Pluggable, siehe dazu auch Beitrag »Multimodefaser jetzt auch für höhere Gigabit-Übertragungen«, »de« 11.2018), die die Verwendung verschiedener SFP-Module für Active Ethernet oder sogar GPON erlaubt.

Die Probleme fangen aber dann an, wenn der All-IP-Anschluss nicht die zugesicherte Datenrate zur Verfügung stellt. Oft sind Fremdspannungen oder unsymmetrische, alte oder beschädigte Leitungen ursächlich für Probleme, die sich durch steigende Frequenz und Leitungslänge schnell potenzieren. Abhilfe schafft hier ein Kabelmultimeter (Bild?1), das die wichtigsten physikalischen Größen erfasst und die Güte der Leitung bewertet. Bei der Auswahl ist auf hohe Genauigkeit, automatisierte Abläufe und von den Netzbetreibern akzeptierte Messverfahren und Vergleichswerte zu achten.

Neben Spannung und Strom müssen Leitungskapazität, Schleifen- und Isolationswiderstand zuverlässig erfasst werden und Rückschlüsse auf die Leitungssymmetrie möglich sein. Effizient und zeitsparend sind hier Messhelfer, die sich durch das Kabelmultimeter fernsteuern lassen und so Leitungsprobleme innerhalb kürzester Zeit und ohne zusätzliche Autofahrten aufdecken. Praktische Adapterboxen, die das Auftrennen von Patchkabeln in einzelne Adern oder auch den umgekehrten Weg ermöglichen, vereinfachen den Arbeitsalltag dabei zusätzlich.

Gute Messgeräte heben sich von der Standardausrüsteung von Messtechnik insbesondere durch eine TDR-Funktion ab zum Finden von Störstellen und Messen von Leitungslängen. Auch die Funktion der Spektrumanalyse für das grafische Aufspüren von lästigen Störern hilft hier.

Übertragungsleistung sicherstellen

Aber auch dann, wenn alle Leitungsprobleme gefunden und behoben sind und das Kundenmodem zuverlässig am DSL-Anschluss synchronisiert hat, können sich darüber hinausgehende Fragen stellen.

Wie stellen der Kundenrouter oder der PC die »All-IP-Verbindung« her? Je nach Netzbetreiber werden klassische PPP-Verbindungen mit Benutzername und Passwort aufgebaut, oft findet aber auch eine einfache IP-Adressvergabe per DHCP statt (sowohl über IPv4 als auch über IPv6). Immer häufiger aber, wie z.?B. bei der Deutschen Telekom, dem größten deutschen Netzbetreiber, werden die mitgelieferten Router via TR-069 fernkonfiguriert, so dass die Daten dem Kunden gar nicht mehr mitgeteilt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...