FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa prüft eine mögliche Übernahmeofferte für die Billigfluggesellschaft Norwegian Air Shuttle AS. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bestätigte Gespräche mit der Airline aus Oslo gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ). "In Europa redet aktuell jeder mit jedem", sagte Spohr der Zeitung. "Es steht eine weitere Konsolidierungswelle an. Das heißt, dass wir auch mit Norwegian in Kontakt stehen."

Auf die Frage, ob Norwegian zum Lufthansa-Konzern passen würde, gebe es keine einfachen Antworten. "Übernahmen sind immer eine Frage des strategischen Mehrwertes, des Preises und der wettbewerbsrechtlichen Möglichkeiten", sagte Spohr der SZ.

Auch der Fluglinienkonzern International Consolidated Airlines (IAG) erwägt eine Offerte für Norwegian und hat sich bereits mit 4,61 Prozent bei der Fluggsellschaft eingekauft. IAG dürfte damit den boomenden Markt für billige Transatlantikflüge im Visier haben.

Norwegian hat bereits vor fünf Jahren mit dem entsprechenden Angebot begonnen und mittlerweile viele Kunden in den USA gewonnen, wo die Airline Ziele wie New York, Chicago und Los Angeles anfliegt, aber auch zweitrangige Flughäfen. Im vergangenen Jahr hatte Norwegian auf der Langstrecke etwa 3 Millionen Passagiere.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2018 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.