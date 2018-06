Am Sonntag war ein von der Deutschen Telekom unterstütztes ?League of Legends?-Team bei der sogenannten ?Riot Games Premier Tour? mit dabei. Es geht da um ein Computerspiel, und inzwischen ist dieser Bereich bekanntlich auch wirtschaftlich für Konzerne wie die Deutsche Telekom interessant geworden. Aus diesem Grund hatte das Unternehmen vorigen Freitag eine klare Botschaft mitgeteilt: ?Die Deutsche Telekom wird sich zukünftig im eSports engagieren.? So soll SK Gaming - laut Unternehmensangaben ... (Peter Niedermeyer)

