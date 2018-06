Der Fall um den insolventen Containerriesen P&R weitete sich mehr und mehr aus. Wie eine Anfrage von den Grünen an die Bundesregierung zeigt, kommen Anleger nicht umhin, ein Investment selbst eingehend zu prüfen.Wie viele Anleger sind von der Pleite des Containeranbieters P&R nach offiziellen Angaben eigentlich betroffen und auf welche Summe beläuft sich das Investitionsvolumen? Welche Maßnahmen hat die Bundesfinanzaufsicht BaFin zu welchem Zeitpunkt ergriffen? Und seit wann wussten Bundesregierung und BaFin von möglichen Mietunterdeckungen? Gerhard Schick und weitere Abgeordnete von den Grünen formulierten Mitte April eine Kleine Anfrage mit diesen und weiteren Fragen an die Bundesregierung, um etwas Licht in die Sachlage zu bringen. Was dann rund sechs Wochen später an Antworten von der parlamentarischen Staatssekretärin Christine Lambrecht (SPD) zurückkam, offenbart vor allem die (gesetzlich festgesteckten) Grenzen der Bundesfinanzaufsicht BaFin.

