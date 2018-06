Die bevorstehende Ferienzeit und damit verbundene Werksschließungen werfen schon im Juni ihre Schatten voraus. Die Nachfrage der Stahlwerke nach Stahlschrott, insbesondere im Osten Deutschlands, ist gedämpfter, ein Lageraufbau wird vermieden. Da auch in den Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich ferienzeit- bzw. revisionsbedingt weniger zugekauft wird, sammelt sich Schrott an, was den Marktpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...