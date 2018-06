Wir wollen und müssen heute mal wieder etwas genauer auf einige Indizes schauen. Da wäre zum einen der DAX. Der deutsche Leitindex konnte in der vergangenen Woche satte Gewinne verzeichnen, doch kurz vor dem Wochenende kam der Einbruch. Weshalb eigentlich und was hat der große Verfall damit zu tun? Dann wäre da noch MDAX, TecDAX oder auch SDAX. Seit heute gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen in der zweiten deutschen Börsenreihe. Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.