Nasdaq-100 - Schwacher Wochenauftakt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index konnte den Großteil der Eröffnungskurslücke gen Süden wieder schließen am vergangenen Freitag, es kam allerdings keine neue Aufwärtsdynamik mehr auf. Zum Wochenstart zeichnet sich nun das nächste Abwärtsgap zur Eröffnung ab.

Der Index wird im vorbörslichen Handel aktuell im Bereich 7.200 Punkte getaxt und damit gut 50 Punkte unter dem Schlusskursniveau vom Freitag. Die Sorgen um eine Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA sind präsenter denn je. Die US Indizes - speziell der hightechlastige Nasdaq-100 Index - haben dies in den vergangenen Wochen quasi ausgeblendet. Früher oder später wird man den negativen Folgen der Trumpschen Politik aber auch an der Wall Street ins Auge sehen müssen. Spätestens dann droht eine größere Korrektur.

Nach der heutigen Eröffnung ist zunächst mit Schnäppchenjägern und einer kurzfristigen Erholung in Richtung des Schlusskursniveaus vom Freitag zu rechnen. So lange den Bullen allerdings kein signifikanter Anstieg zurück über 7.260 Punkte gelingt, dominieren in den kommenden Handelstagen die Risiken für einen größeren Rücksetzer zurück unter 7.100 Punkte und tiefer.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2018 - 15.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 15.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

