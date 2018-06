Greentube, eine Tochter der Novomatic, hat gemeinsam mit der bwin -Muttergesellschaft GVC Holdings eine Markteinführung in Italien bekannt gegeben. Seit der Unterzeichnung eines Content-Deals mit GVC im Februar letzten Jahres ist die Partnerschaft den Angaben zufolge immer stärker geworden und wurde nun für den italienischen Markt erweitert. Die Spielauswahl umfasst Novomatic-Klassiker wie Book of Ra ™ Deluxe, Lucky Ladys Charm ™ Deluxe und Sizzling Hot ™ Deluxe sowie Apollo God of the Sun ™, Faust ™ und Golden Sevens ™. Greentubes übergreifende Spieleauswahl aus den eigenen Studios sowie Drittanbietern wird über die SDK und Open Platform Solutions für B2B-Partner über die Plattform NRGS (Novo Remote Gaming System)...

