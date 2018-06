Zum Stichtag 2. Juli 2018 gehen die in Winston-Salem, North Carolina, ansässige Vertriebsgesellschaft Treofan America und die über die Trespaphan Mexico Holdings gehaltene Produktionsgesellschaft im mexikanischen Zacapu in den Besitz der CLL Industries über. Beide Unternehmen treten dann unter dem Namen Innovia auf. An den Standorten sind insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt.

Dr. Walter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...