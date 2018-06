Tagesausblick für 19.6.: DAX und Dow im Rückwärtsgang. Biotechs im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte starteten schwächer in die neue Handelswoche und zerren damit die Gewinne nach der EZB-Zinsentscheidung vom vergangenen Donnerstag auf. Der Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert viele Investoren. Zudem sorgt der Streit der beiden Schwesterparteien CDU und CSU für Unsicherheit um die Zukunft der großen Koalition. Der DAX sackte bereits zu Handelsbeginn unter 13.000 Punkte und stabilisierte sich erst im Bereich von 12.800 Punkten. Beim amerikanischen Dow Jones bahnt sich heute der vierte Verlusttag in Folge an. In den ersten Handelsstunden sank das Aktienbarometer gar unter 25.000 Punkte.

An den Anleihen- und Währungsmärkte herrschte derweil Ruhe. Die Rendite langfristiger deutscher Staatsanleihen stagnierte bei rund 0,4 Prozent und der Euro/US-Dollar-Kurs bei rund 1,16 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas verliert nach der Auftaktniederlage der deutschen Elf bei der WM in Russland deutlich. Engie revidiert die Gewinnziele für 2018 nach unten und setzt den EuroStoxx50-Titel damit gehörig unter Druck. Evotec meldete eine neue Partnerschaft mit Sanofi und löste damit einen Kurssprung aus. Heidelberger Druck nimmt Kurs auf Jahrestief. K+S pendelt nun schon seit Monatsbeginn zwischen EUR 22,50 und EUR 23,50. Kommt nun der Ausbruch aus der Range? MorphoSys nähert sich allmählich der 100-Euromarke. Evotec und MorphoSys steuerten ihren Anteil bei, dass der European Biotech Index gegen den allgemeinen Trend etwas zulegen konnte. Osram Licht taucht nach einer negativen Analystenstudie unter die Unterstützung von EUR 50.

FedEx und Oracle veröffentlichen Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsquartal. Qiagen lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, April

USA - Wohnbaubeginne, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken:12.900/13.040/ 13.200/13.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.610/12.780 Punkte

Der DAX startete schwach in die neue Woche und sank auf rund 12.800 Punkte. Damit findet sich der Index in der 12.600/12.900 Punkterange wieder. Gelingt der rasche Ausbruch über die obere Begrenzung besteht die Chance auf eine erneute Erholung bis 13.200 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit einem weiteren Rücksetzer auf 12.600 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2018 - 18.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2013 - 18.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

