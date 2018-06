Nachdem die Staatsanwaltschaft München in der vergangenen Woche bereits die Privatwohnung von Audi-Chef Rupert Stadler durchsucht hatte, wurde dieser am heutigen Montagvormittag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat somit einen Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr in der Diesel-Affäre vollzogen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wie reagierte die Aktie auf die jüngsten Ereignisse?

Der Kurs der Volkswagen-Aktie sackte heute deutlich ab. Das Papier verlor rund 3 Prozent an Wert, ... (Lukas Burmester)

