In der europäischen Luftfahrtbranche kündigt sich eine weitere Konsolidierung an. Nur wenige Tage nachdem Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einem Interview mitteilte, dass ?jeder mit jedem spreche?, sind auch schon die ersten Namen bekannt, wen sich Deutschlands größte Fluggesellschaft schnappen könnte: Die norwegische Billigairline Norwegian Air Shuttle.

Spohr bestätigte die Gerüchte, dass die Lufthansa mit Norwegian spreche ? und auch das Management des Übernahme-Kandidaten bestätigte ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...