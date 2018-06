Die gedruckte Elektronik hat den Sprung von der Entwicklung in die Anwendung geschafft. Die Mitglieder der Organic and Printed Elekctronics Association (OE-A) zeichneten im Frühjahr 2018 mit in der Umfrage zum Geschäftsklima ein positives Stimmungsbild.

Die Industrie für gedruckte Elektronik erwartet in diesem Jahr ein beachtliches Umsatzwachstum von 7 Prozent. Das ist zwar geringfügig weniger als im Vorjahr (9 Prozent), aber noch immer überdurchschnittlich und 2019 erwartet die Branche wieder 8 Prozent.Auf der diesjährigen LOPEC, der Fachmesse für gedruckte Elektronik in München, wurde sehr deutlich, dass der gedruckten Elektronik der Sprung in diverse Anwenderbranchen gelungen ist. Rund 2.500 Teilnehmer aus 51 Ländern kamen zur zehnten Ausgabe der internationalen Fachmesse und konnten nicht nur noch mehr Prototypen, sondern auch mehr kommerzielle Produkte entdecken.

Zu den treibenden Kräften für die Technologie zählt die steigende Nachfrage nach Sensoren, die für das Internet der Dinge ebenso unerlässlich sind wie für die Industrie 4.0 oder für die Gesundheitsversorgung der Zukunft und für den Trend zum autonomen Fahren. Gerade im Automobilbau steigt die Zahl der Anwendungen steil nach oben. So prognostizieren unabhängige Marktforschungsunternehmen, dass der Wertschöpfungsanteil der Elektronik am Automobil bis zum Jahr 2030 auf 50 Prozent ansteigt. "Wir sehen einen deutlichen Martketpull. Bestehende Produkte werden durch diese Technologie optimiert sowie neue Anwendungen ermöglicht", sagt der OE-A Vorsitzenden Dr. Jeremy Burroughes.

Materialien in OLEDs

Hans-Jürgen Lemp, Director Global Sales & Business Development New Platforms, Merck, Darmstadt, erklärt: "In der organischen Elektronik, mit der wir uns beschäftigen, braucht man nicht nur Materialexpertise, sondern auch ein tiefes Verständnis von der Interaktion der einzelnen gedruckten Schichten sowie von deren optimaler Abstimmung aufeinander. Eine hohe Mobilität der Elektronen ist von Bedeutung, sonst fließt kein Strom. Es ist uns gelungen, diese Mobilität in den vergangenen Jahren deutlich zu steigern. Das ist wichtig, denn je mobiler die Elektronen sind, desto mehr Anwendungen sind möglich." Die Basis für die Struktur der gedruckten Elektronik bilden Leiterbahnen und andere Strukturen aus Silber. Mehrere Schwierigkeiten der Edelmetalltinten und -pasten sind mittlerweile behoben. "Wir sträuben uns nicht gegen organische Leiter, aber unser Basismaterial ist Silber. Auf Polyesterfolie drucken wir Leiterbahnen mittlerweile so fein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sieht", so Dr. Wolfgang Clemens, Leiter Product Management, PolyIC, Fürth.

Auf der Lopec präsentierte Genes'ink, Rousset Cedex, Frankreich, eine kosteneffiziente Variante und bietet zudem eine Niedertemperatur-Silbertinte für das Bedrucken von hitzeempfindlichen Plastikfolien an. Ein weiteres Highlight des französischen Unternehmens ist eine transparente leitfähige Nanotinte für den Druck von organischen Leucht-dioden und organischen Solarzellen. Damit steht eine Alternative zur aufwendigen Hochvakuum-Beschichtung mit dem nur begrenzt verfügbaren Indiumzinnoxid (ITO) bereit. Eine höherer Lichtausbeute verspricht die OLED-Technologie, die aus einer Kooperation von BASF, Ludwigshafen, mit OLEDWorks, Hersteller von OLED-Paneelen, entstanden ist. Die neue Produktreihe mit dem Namen Brite 3 hat nicht nur eine höhere Lichtausbeute, sondern verfügt auch über eine hervorragende Farbwiedergabe sowie eine hohe Lichtleistung. Mit der neuen biegsamen Ausführung eröffnen sich für Beleuchtungshersteller und Lichtdesigner völlig neue Anwendungsgebiete. Das Brite-3-Portfolio ist in einer neuen runden Form sowie als biegsame Ausführung verfügbar.

Leitfähige Polymere für Displays

Leitfähige Polymere haben die Entwicklung moderner Displays erst ermöglicht. Dafür bietet Heraeus, Hanau, mit der Marke Clevios eine breite Produktpalette an. Das Material ist für den Gebrauch als Elektrode in Touchscreens und Printed Electronics geeignet. Die Variante HY 1 kann sowohl auf Plastik, als auch auf Glas angewendet werden und ermöglicht eine glatte, dünne, leitfähige Folie. Weiterhin lässt es sich durch herkömmliche Methoden, inklusive der Gravur und der Schlitzdüse, drucken. Clevios HY E ist ein verbessertes Hybridprodukt aus Silber-Nanodrähten und dem leitfähigen Polymer Pedot:PSS. Mit diesen Polymeren aus der Produkt-Familie lassen sich Flächenwiderstände auf flexiblen und faltbaren Touchscreens um mehr als 50?% reduzieren und verbessern damit die Leitfähigkeit und Transmission für die hauchdünnen leitfähigen Display-Schichten. "Mehr als 300.000 Biegungen mit einem Millimeter Biegeradius übersteht eine 40 Ohm/sq leitfähige Schicht damit unbeschadet", sagt Dr. Armin Sautter, Leiter Technical Service bei Heraeus. Der Werkstoff eignet sich auch für gedruckte, kapazitive Touch-Sensoren in AMOLED Displays. Hier werden Schalter und Bedienelemente künftig nicht nur flach und zweidimensional, sondern beliebig formbar sein.

Integration von Elektronik in Kunststoffbauteile

Auf der Lopec war zu erkennen, dass immer mehr Aussteller auf smarte Bauteile mit integrierter Elektronik setzen. Die thermoverformbare ...

