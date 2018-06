Warum ist ganzheitliche Vernetzung so wichtig? Nüchtern betrachtet ist das Auto ja ein Werkzeug, das der Mensch benutzt, um zwei Grundbedürfnisse zu erfüllen: Freiheit und Mobilität. Im Rückblick kann man verfolgen, wie sich dieses Werkzeug stets verbessert hat. Dieser Prozess hat mit der Digitalisierung einen Punkt erreicht, an dem ein früher nicht vorstellbarer Qualitätssprung stattfindet: Ein Fahrzeug als Knoten im Internet of Everything (IoE) wird zum Digital Companion, einem dienstbaren Geist, dessen wesentlich erweiterte Fähigkeiten ein fester Bestandteil der Lebensqualität von morgen sein werden.

Als Voraussetzung dafür muss das Fahrzeug ganzheitlich vernetzt sein - intern und durch Anbindung an seine ebenfalls digitalisierte Umwelt. Continental treibt diesen Prozess der ganzheitlichen Vernetzung konsequent voran. Bei der Roadmap-Digitalisierung geht es nicht mehr darum, ob man Vernetzung als optionales Ausstattungsmerkmal wählen möchte; die Vernetzung bildet vielmehr eine Grundlage für alles, was die weltweite Automobilindustrie derzeit entwickelt, nämlich Elektrifizierung, Automatisierung, Shared Vehicles und eine neue Vielfalt an intelligenten Mobilitätslösungen und -diensten. Das automobile Device von morgen ist bidirektional mit der Cloud verbunden, und es nutzt Telematiklösungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...