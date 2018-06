Accor (Ibis, Mercure) will Expansion in Europa beschleunigen, Interview mit dem Accor-Europa-Chef Franck Gervais, Le Figaro Wohl doch kein Streik mehr im Juni bei Air France Opel-Mutter PSA bekommt neuen Finanzchef Roche übernimmt restliche Anteile an Partner Foundation Medicine Deutsche Börse erhöht Listing-Gebühren in Frankfurt (BÖZ) SFC Energy: Simark Controls erhält EFOY Pro Brennstoffzellenauftrag von großem kanadischen Öl- & Gas-Service-Provider Lufthansa -Caterer streicht Stellen, LSG-Chef Erdmann Rauer konkretisiert Einschnitte, Interview, FAZ, S. 26Produktionsstillstand in Kanada belastet den Quartalsgewinn von K+S (HB) Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger verteidigt in einem internen Schreiben Strategie gegen die Kritik...

