Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bilfinger -1,5% auf 45,88, davor 9 Tage im Plus (19,93% Zuwachs von 38,84 auf 46,58), Oberbank AG Stamm +0,23% auf 87,8, davor 8 Tage ohne Veränderung , Beiersdorf -1,89% auf 98,8, davor 6 Tage im Plus (3,64% Zuwachs von 97,16 auf 100,7), Symrise -0,32% auf 75,66, davor 6 Tage im Plus (7,51% Zuwachs von 70,6 auf 75,9), Heineken -2,14% auf 86,7, davor 6 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 84,96 auf 88,6), Linde -1,79% auf 181,2, davor 6 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von 180 auf 184,5), RWE -1,24% auf 19,92, davor 5 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 18,9 auf 20,17), Andritz -1,49% auf 43,62, davor 5 Tage im Plus (4,14% Zuwachs von 42,52 auf 44,28), United Internet -1,03% auf 57,9, davor 5 Tage im Plus (6,25% Zuwachs von 55,06 auf 58,5), Novartis -2,49% auf...

