Der Immobilienkonzern ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413) wird der Hauptversammlung am heutigen Dienstag in Senningerberg in Luxemburg die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 Euro pro Aktie vorschlagen. Dies ist eine Anhebung um knapp 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (0,45 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,34 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,32 Prozent. Im Jahr 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...