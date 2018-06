Im hessischen Bad Hersfeld, wo zahlreiche Unternehmen Lieferzentren unterhalten, sind Arbeitskräfte knapp. Die heimliche Logistikhauptstadt in der Mitte Deutschlands weist annähernd Vollbeschäftigung auf, sodass die ortsansässigen Unternehmen im Wettbewerb um gute Mitarbeiter stehen. Vor diesem Hintergrund bemüht man sich im deutschen Distributionszentrum von RS Components um die bestmögliche Ergonomie, Sicherheit und Gestaltungsfreiheit im Arbeitsprozess.

Dies gilt insbesondere für die mehr als 90 Kommissionierer, die in Bad Hersfeld den größten Teil der Belegschaft stellen. In drei Schichten kommissioniert die Mannschaft jeden Tag rund 6000 Lieferungen mit Elektronik, Automations- und Steuerungselementen, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien, die in der Regel am nächsten Tag bei den Kunden eintreffen.

Freie Hände, freie Sicht

Die Kommissionierer stellen die Bestellung in einer oder mehreren Kunststoffwannen zusammen, die auf Rollen- und Gurtförderern mit einer Gesamtlänge von 2,2 Kilometern durch die verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...