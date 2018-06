Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 DGAP-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 19.06.2018 / 11:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 Walldorf, 19. Juni 2018 - Der Vorstand der Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 (30.9.) angehoben. Demnach erwartet das Management nunmehr einen Konzernumsatz von über 150 Mio. Euro (bisher: 133 bis 140 Mio. Euro) und ein EBIT von mehr als 7 Mio. Euro (bisher: rund 7 Mio. Euro). Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2017/2018 (31.3.) erfolgt wie geplant am kommenden Freitag, 22. Juni 2018. Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekotechnika.de 19.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekotechnika AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60 E-Mail: info@ekotechnika.de Internet: www.ekotechnika.de ISIN: DE000A161234 WKN: A1R1A1 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696525 19.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A161234

