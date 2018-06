Martin Kuge wies darauf hin, dass Faubel in den letzten Jahren stetig gewachsen sei. Allein in den letzten zehn Jahren investierte das Unternehmen ca. 34 Millionen Euro am Standort und die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 119 auf 230. "Das Gebäude mit ca. 3.600 m² Nutzfläche ist aufgrund der gestiegenen Nachfrage notwendig und dient der Erweiterung unserer Kapazitäten. Dort werden neue Produkte und neue Arbeitsplätze geschaffen."

Die Gäste erhielten außerdem die Möglichkeit, den Neubau während eines geführten Rundgangs zu besichtigen. Dabei wurde insbesondere auf die Produktion von Etiketten mit RFID-Technologie eingegangen. "Das Faubel-Med Label ist eine Kombination aus Etikett, RFID-Tag und E-Paper-Display. Die Besonderheit hierbei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...